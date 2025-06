Hubi Cup 2025 za nami. Czwórka zwycięzców pojedzie z Hubertem Hurkaczem na ATP 500 do Halle

Turniej Hubi Cup 2025, rozegrany na wrocławskich kortach Spartan, po raz kolejny zgromadził młodych tenisistów z całej Polski w kategorii do lat 12 – tzw. Skrzatów. Turniej, zainicjowany przez Huberta Hurkacza, nie tylko promuje tenis wśród najmłodszych, lecz także oferuje wyjątkowe nagrody – finaliści otrzymują zaproszenie na turniej ATP 500 w Halle oraz możliwość spotkania z Hurkaczem. W tegorocznej edycji uczestniczyła blisko setka najlepszych zawodniczek i zawodników, w tym Emilia Bąk (BAT Bydgoszcz) i Miłosz Woźniak (KS Czarni Rzeszów) – zwycięzcy Hubi Cup 2025 oraz Hanna Cyronek (KT Warszawianka Warszawa) i Mykyta Kirikov (Hutnik Warszawa Tenis) – finaliści turnieju. Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów było spotkanie z samym Hubertem Hurkaczem, który odwiedził młodych zawodników na kortach. Zagrał pokazowy challenge z Adrianem Meronkiem, najlepszym polskim golfistą.

– Kolejna edycja Hubi Cup już za nami! Turniej we Wrocławiu to święto młodych talentów, miłości do tenisa i prawdziwej sportowej wspólnoty. Z dumą wspieram kolejne pokolenie i nie mogę się doczekać spotkania z finalistami podczas ATP 500 w Halle. Mam nadzieję, że dzieciaki dobrze się bawią i poczują namiastkę wielkich turniejów oraz radość z gry – mówi Hubert Hurkacz, ambasador Waterdrop.

Profesjonalna oprawa dla młodych zawodników

Wydarzenie łączy sportową rywalizację z edukacją i promocją zdrowego stylu życia, a jego organizacja i atmosfera są wysoko oceniane przez uczestników i ich rodziny. Zawody zostały zorganizowane na wzór turniejów ATP i WTA, z oprawą przypominającą zawodowy tour – od uroczystej ceremonii otwarcia po oficjalne zamknięcie turnieju. Uczestnicy zostali zaopatrzeni w pakiety startowe z upominkami od partnerów, m.in. Waterdrop, spersonalizowane identyfikatory, a także dostęp do zaplecza kulinarnego i stref relaksu. Do dyspozycji uczestników był także mobilny bus fizjoterapeutyczny, który zapewniał im odpowiednią regenerację. Dzięki tym elementom młodzi zawodnicy Hubi Cup 2025 mogli poczuć się jak profesjonalni uczestnicy prawdziwego tenisowego touru.

Rodzice Huberta, w komentarzu dla Waterdrop mówią o presji, która często dotyka także młodych tenisistów – Trudno jest chronić dziecko przed presją, zarówno przed tą, którą nakłada sam na siebie, wynikającą z jego własnych ambicji, jak i tą płynącą z otoczenia. Zawsze staraliśmy się, aby Hubi był pewien, że my nie mamy żadnych oczekiwań, jeśli chodzi o jego wyniki sportowe. Jego sukcesy czy porażki nie mają żadnego wpływu na nasze wzajemne relacje. Chcieliśmy, aby Hubi nie miał najmniejszych wątpliwości, że wspieranie go w jego sportowym rozwoju, możliwość towarzyszenia mu na tej drodze, to dla nas wielka przyjemność – podkreślają Zofia i Krzysztof Hurkacz, rodzice Huberta.

Młodzi zawodnicy, a także towarzyszące im rodziny miały okazję uczestniczyć w spotkaniach, podczas których swoim doświadczeniem, anegdotami i poradami dzielili się Marcin Matkowski – finalista US Open, zwycięzca 18 turniejów ATP w deblu, Radosław Szymanik – były kapitan reprezentacji Polski w Pucharze Davisa w rozmowie z Pawłem Jarochem – trenerem tenisa i pasjonatem golfa.